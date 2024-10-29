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Делегация Южной Кореи посетит Украину: что известно

Фото: президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Делегация Южной Кореи посетит Украину на этой неделе. Представители Сеула планируют поделиться информацией об отправке войск КНДР в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

Как пишет издание, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль поделился планом во время телефонного разговора с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте, который подтвердил, что северокорейские войска были размещены в Курской области России, на линии фронта для участия в войне в Украиной. 

"Я надеюсь, что под руководством Генерального секретаря Рютте НАТО удвоит усилия по мониторингу и блокированию незаконных обменов между Россией и Северной Кореей в солидарности и координации", - сказал он.

Что известно о визите делегации Южной Кореи в Украину

Юн Сок Йоль отметил, что южнокорейская делегация собирается провести брифинг для Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во вторник, а затем посетит Украину, чтобы встретиться с представителями разведки и обороны, чтобы поделиться информацией с места боя и обсудить мероприятия по сотрудничеству.

Во время второго телефонного разговора с Юном через неделю Рютте сказал, что участие северокорейских сил в войне в Украине является "главным приоритетом" для НАТО, и выразил надежду на продолжение обсуждений по контрмерам и обмену информацией, связанной с конфликтом.

Перед разговором с Рютте, у Юна был телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы поделиться информацией о перемещении войск Северной Кореи и обсудить сотрудничество с членами Европейского Союза.

"Это серьезная ситуация, когда фактическое развертывание северокорейских войск на линии фронта в Украине может произойти раньше, чем ожидалось", - отметил Юн.

Участие войск КНДР в войне в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России уже находятся три тысячи военнослужащих КНДР.

По данным The Wall Street Journal, КНДР предоставила России для войны в Украине не элитные войска. Хотя до этого сообщалось, что Северная Корея перебросила в Россию свое спецподразделение ССО. Он является одним из самых секретных в мире.

Как писало The New York Times, российские и войска КНДР, вероятно, готовятся к наступлению в Курской области. Оно может начаться в ближайшее время.

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