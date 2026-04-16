Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Делегація Єврокомісії їде в Угорщину: обговорять з Мадяром кредит для України

16:14 16.04.2026 Чт
2 хв
У ЄС заявили, що спливає час щодо низки питань
aimg Тетяна Степанова
Фото: речниця Європейської комісії Паула Піньо (Getty Images)

Делегація Європейської комісії вирушила до Будапешта, де завтра, 17 квітня, провереде переговори з новим урядом Угорщини на чолі з Петером Мадяром.

Єврокомісія підтвердила, що завтра проведе перші переговори з новим урядом Угорщини, сподіваючись на конструктивні відносини після багатьох років конфліктів із Віктором Орбаном.

Зустріч у Будапешті відбудеться лише через кілька днів після історичної перемоги Мадяра, яка поклала край 16-річному правлінню Орбана.

"Спливає час щодо низки питань. Це попередні переговори, які проводяться для того, щоб переконатися, що після формування уряду дійсно можна буде вжити заходів, якщо це буде доцільно, і щоб ми не втрачали часу", - заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Одним із найнагальніших питань для ЄС є те, як швидко Мадяр зніме блокування Угорщиною критично важливого кредиту для України на суму 90 млрд євро, а також 20-го пакету санкцій проти Росії.

Кредит Україні від ЄС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.

Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.

Також Мадяр очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, як тільки буде відновлено потік нафти трубопроводом "Дружба".

Як повідомляло РБК-Україна, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію.

До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.

Водночас, як стало відомо, Єврокомісія відтермінувала перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

