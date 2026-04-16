Делегація Єврокомісії їде в Угорщину: обговорять з Мадяром кредит для України

Делегація Європейської комісії вирушила до Будапешта, де завтра, 17 квітня, провереде переговори з новим урядом Угорщини на чолі з Петером Мадяром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Єврокомісія підтвердила, що завтра проведе перші переговори з новим урядом Угорщини, сподіваючись на конструктивні відносини після багатьох років конфліктів із Віктором Орбаном.
Зустріч у Будапешті відбудеться лише через кілька днів після історичної перемоги Мадяра, яка поклала край 16-річному правлінню Орбана.
"Спливає час щодо низки питань. Це попередні переговори, які проводяться для того, щоб переконатися, що після формування уряду дійсно можна буде вжити заходів, якщо це буде доцільно, і щоб ми не втрачали часу", - заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо.
Одним із найнагальніших питань для ЄС є те, як швидко Мадяр зніме блокування Угорщиною критично важливого кредиту для України на суму 90 млрд євро, а також 20-го пакету санкцій проти Росії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.
Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.
Також Мадяр очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, як тільки буде відновлено потік нафти трубопроводом "Дружба".
Як повідомляло РБК-Україна, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію.
До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.
Водночас, як стало відомо, Єврокомісія відтермінувала перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.