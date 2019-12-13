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В деле заключенного Маркива удалось установить ряд важных деталей, - МВД

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 21:43
В деле заключенного Маркива удалось установить ряд важных деталей, - МВД
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

По словам главы МВД Арсена Авакова, эти детали удалось установить в последнее время

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с итальянской дипломитической миссией заявил, что в деле заключенного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива удалось установить важные детали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

По его словам, эти детали удалось установить в последнее время.

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу в этом деле, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - заявил Аваков.

Подчеркивая важность украинского-итальянского сотрудничества в противодействии преступности, Арсен Аваков сообщил итальянской делегации, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующей однако уже устаревшей межведомственной соглашении от 1993 года.

Напомним, в ноябре Украина подала апелляцию по делу Маркива. Рассмотрение апелляционной жалобы ожидается Апелляционным судом округа Ломбардия весной 2020 года. Итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что к защите Маркива, кроме двух итальянских адвокатов, присоединился украинский адвокат Александр Чебаненко.

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