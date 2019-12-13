У справі українського в’язня Марківа знайшли ряд нових деталей, - МВС

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ці деталі вдалось встановити останнім часом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час зустрічі з італійською діпломітіческой місією заявив, що в справі ув'язненого в Італії українського нацгвардійця Віталія Марківа вдалося встановити важливі деталі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За його словами, ці деталі вдалося встановити останнім часом.

"Слідчі Національної поліції України продовжують роботу в цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини", - заявив Аваков.

Наголошуючи на важливості українсько-італійського співробітництва у протидії злочинності, Арсен Аваков повідомив італійської делегації, що українська сторона активно опрацьовує запропонований на розгляд проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про співробітництво в сфері безпеки. Згаданий документ покликаний посилити двосторонню взаємодію в правоохоронній сфері на зміну діючої проте вже застарілої міжвідомчої угоді від 1993 року.

Нагадаємо, в листопаді Україна подала апеляцію у справі Марківа. Розгляд апеляційної скарги очікується Апеляційним судом округу Ломбардія навесні 2020 року. Італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що до захисту Марківа, крім двох італійських адвокатів, приєднався український адвокат Олександр Чебаненко.