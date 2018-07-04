В деле Лещенко НАБУ приобщит к расследованию материалы Генпрокуратуры

НАБУ скопирует материалы ГПУ в закрытом уголовном производстве в отношении нардепа Лещенко

Материалы закрытого уголовного производства Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) относительно возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приобщит к своей аналогичной дела. Об этом сообщает "Слово і Діло".

Отмечается, что детективы НАБУ сделают копии материалов ГПУ по делу Лещенко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева.

Так, главным следственным управлением Генпрокуратуры осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатое по факту незаконного обогащения нардепа Лещенко. На основании письма от ГПУ детективы ознакомились с материалами данного уголовного производства, за исключением сведений, содержащих банковскую или нотариальную тайну.

В суде детектив НАБУ отметил - учитывая, что ГПУ расследовала тот же факт, что и Бюро сейчас, все данные, собранные во время досудебного расследования Генпрокуратурой, могут быть использованы детективами для принятия промежуточных и конечных процессуальных решений.

"В связи с этим, Бюро необходимо получить доступ к материалам дела ГПУ", - настаивал детектив.

Суд ходатайство детектива удовлетворил .

Напомним, НАБУ в связи с расследованием покупки нардепом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева получило доступ к его телефону и телефонам тех лиц, у кого политик взял в долг.