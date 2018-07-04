Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В деле Лещенко НАБУ приобщит к расследованию материалы Генпрокуратуры

НовостиПолитика    04.07.2018 - 11:26
Фото: Сергей Лещенко (facebook.com/radaprogram)
Фото: Сергей Лещенко (facebook.com/radaprogram)

НАБУ скопирует материалы ГПУ в закрытом уголовном производстве в отношении нардепа Лещенко

Материалы закрытого уголовного производства Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) относительно возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приобщит к своей аналогичной дела. Об этом сообщает "Слово і Діло".

Отмечается, что детективы НАБУ сделают копии материалов ГПУ по делу Лещенко. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева.

Так, главным следственным управлением Генпрокуратуры осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатое по факту незаконного обогащения нардепа Лещенко. На основании письма от ГПУ детективы ознакомились с материалами данного уголовного производства, за исключением сведений, содержащих банковскую или нотариальную тайну.

В суде детектив НАБУ отметил - учитывая, что ГПУ расследовала тот же факт, что и Бюро сейчас, все данные, собранные во время досудебного расследования Генпрокуратурой, могут быть использованы детективами для принятия промежуточных и конечных процессуальных решений.

"В связи с этим, Бюро необходимо получить доступ к материалам дела ГПУ", - настаивал детектив.

Суд ходатайство детектива удовлетворил .

Напомним, НАБУ в связи с расследованием покупки нардепом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева получило доступ к его телефону и телефонам тех лиц, у кого политик взял в долг.

Квартира Лещенко: НАБУ получило доступ к телефонам фигурантов дела НАБУ проводит расследование против Лещенко по фактам незаконного обогащения
Теги публикации: Сергей Лещенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь