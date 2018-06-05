Квартира Лещенка: НАБУ отримало доступ до телефонів фігурантів справи

Детективи перевірять зустрічі Лещенка з позикодавцями

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у зв'язку з розслідуванням купівлі нардепом Сергієм Лещенком квартири в центрі Києва отримало доступ до його телефону та телефонам тих, у кого політик брав у борг. Про це пише портал "Слово і Діло" з посиланням на рішення Солом'янського райсуду Києва.

Зазначимо, Лещенко заявляв, що в серпні-вересні 2016 року позичив 3,77 млн гривень у власника "Української правди" Олени Притули і 2 млн гривень у забудовника Владислава Ендржиєвського. Причому обидва позикодавця підтвердили, що надали нардепу позику. За словами останнього, Лещенко повернув позику вже за кілька днів.

У зв'язку з цим детективи вирішили вивчити місце перебування Лещенка та його позикодавців протягом періоду їх можливих зустрічей і попросили надати доступ до даних "Водафон України" по телефонам нардепа, Притули і Ендржиєвського. Суд задовольнив клопотання.

Нагадаємо, на початку квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала провадження через квартири нардепа Сергія Лещенка. За словами керівника САП Назара Холодницького, аналіз доходів і витрат не дозволяє нардепу придбати квартиру в центрі Києва.