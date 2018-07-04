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У справі Лещенка НАБУ долучить до розслідування матеріали Генпрокуратури

НовиниПолітика    04.07.2018 - 11:26
Фото: Сергій Лещенко (facebook.com/radaprogram)
Фото: Сергій Лещенко (facebook.com/radaprogram)

НАБУ скопіює матеріали ГПУ у закритому кримінальному провадженні щодо нардепа Лещенка

Матеріали закритого кримінального провадження Генеральної прокуратури України (ГПУ) щодо можливого незаконного збагачення народного депутата Сергія Лещенка Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) долучить до своєї аналогічної справи. Про це повідомляє "Слово і Діло".

Зазначається, що детективи НАБУ зроблять копії матеріалів ГПУ у справі Лещенка. Відповідне рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва.

Так, головним слідчим управлінням Генпрокуратури здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочате за фактом незаконного збагачення нардепа Лещенка. На підставі листа від ГПУ детективи ознайомились із матеріалами даного кримінального провадження, за винятком відомостей, що містять банківську або нотаріальну таємницю.

У суді детектив НАБУ зазначив, що, враховуючи, що ГПУ розслідувала той же факт, що й Бюро зараз, усі дані, що були зібрані під час досудового розслідування Генпрокуратурою, можуть бути використані детективами для ухвалення проміжних і кінцевих процесуальних рішень.

"У зв'язку з цим, Бюро необхідно отримати доступ до матеріалів справи ГПУ", - наполягав детектив.

Суд задовольнив клопотання детектива.

Нагадаємо, НАБУ у зв'язку з розслідуванням купівлі нардепом Сергієм Лещенком квартири в центрі Києва отримало доступ до його телефону та телефонів тих осіб, у кого політик брав у борг.

Квартира Лещенка: НАБУ отримало доступ до телефонів фігурантів справи НАБУ проводить розслідування проти Лещенка за фактами незаконного збагачення
Теги публікації: Сергей Лещенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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