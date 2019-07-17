У справі про катастрофу МН17 з'явилися нові свідки

Фото: катастрофа рейсу MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Після появи свідків, будуть зроблені нові кроки в розслідуванні

Глава спільної слідчої групи (JIT) Уілберт Пауліссен заявив, що у справі збиття літака рейсу МН17 над Донбасом з'явилися нові свідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRC.

За його словами, після появи нових свідків, будуть зроблені нові кроки в розслідуванні. Однак, ні число свідків, ні їхні імена Паулиссен не розкрив.

"Це виглядає багатообіцяюче", - зазначив він.

Зазначимо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Головне слідче управління СБУ за 5 років слідства у справі збиття літака рейсу МН17 передало ряд доказів Міжнародної слідчої групи.

Крім того, родичі загиблих в результаті катастрофи малайзійського літака MH17 звернулися до російської влади. У своєму зверненні 10 сімей закликають Кремль почати співпрацю з міжнародним наслідком, визнати відповідальність за знищення рейсу MH17, а також припинити чинити опір і "сіяти брехню і обман".

Раніше Рада Європейського союзу звернулася до Росії із закликом визнати свою відповідальність за знищення малайзійського літака MH17 на Донбасі. Також у ЄС закликали Росію співпрацювати з міжнародним наслідком.