В деле Burisma не фигурируют Злочевский и Байден, - САП

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина)

Сейчас производство в отношении Burisma Group "висит"

В уголовном производстве против компании Burisma Group не фигурируют фамилии Николая Злочевского и Хантера Байдена. Об этом заявил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий в эфире радио "НВ".

Как рассказал Холодницкий, рассмотрение дела в отношении компании Burisma "висит", так как прокуроры не видят причин для дальнейшего расследования, которого через суд требует экс-нардеп Татьяна Чорновол. Он добавил, что последнее следственное действие по делу состоялось 11 октября 2016 года.

"Постановление о закрытии было отменено лишь по мотивам, что не допрошена госпожа Чорновол, и по состоянию на сейчас это производство "висит". Это значит, что по нему активных следственных действий не проводится. Детективы и прокуроры не понимают, что там нужно расследовать, есть постановление суда об обязательстве закрыть это производство. Надо принимать решение", - пояснил он.

Кроме того, Холодницкий рассказал, что в деле против Burisma не фигурируют фамилии ни Злочевского, ни сына бывшего вице-президента США Байдена.

"В этом производстве не фигурирует ни Злочевский, ни Байден. Оно звучит так: "по факту возможного злоупотребления служебным положением служебными лицами Министерства экологии". У нас ни отец, ни сын Байдены в рамках этого производства не допрашивались и не вызывались", - добавил руководитель САП.

Напомним, ранее бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден отрицал, что он или члены его семьи совершали любые преступления. Также Байден обвинил главу Белого дома в использовании других стран для влияния на американские президентские выборы. Вероятно, речь идет о попытке Трампа повлиять на ход дел против компании Burisma в Украине.