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У справі Burisma не фігурують Злочевський та Байден, - САП

Новини » Політика    27.09.2019 - 16:36
У справі Burisma не фігурують Злочевський та Байден, - САП
Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Зараз провадження щодо Burisma Group "висить"

У кримінальному провадженні проти компанії Burisma Group не фігурують прізвища Миколи Злочевського та Хантера Байдена. Про це заявив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький в ефірі радіо "НВ".

Як розповів Холодницький, наразі розгляд справи щодо компанії Burisma "висить", так як прокурори не бачать причин подальшого розслідування, якого через суд вимагає екс-нардеп Тетяна Чорновол. Він додав, що остання слідча дія по справі відбулася 11 жовтня 2016 року.

"Постанова про закриття була скасована лише з мотивів, що не допитана пані Чорновол, і станом на зараз це провадження "висить". Це значить, що по ньому активних слідчих дій не проводиться. Детективи і прокурори не розуміють, що там треба розслідувати, є ухвала суду про зобов’язання закрити це провадження. Треба ухвалювати рішення", - пояснив він.

Крім того, Холодницький розповів, що у справі проти Burisma не фігурують прізвища ні Злочевського, ні сина колишнього віце-президента США Байдена.

"У цьому провадженні не фігурує ні Злочевський, ні Байден. Воно звучить так: "за фактом можливого зловживання службовим становищем службовими особами Міністерства екології". У нас ні батько, ні син Байдени у рамках цього провадження не допитувалися і не викликалися", - додав керівник САП.

Нагадаємо, раніше колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заперечив, що він чи члени його сім'ї скоювали будь-які злочини. Також Байден звинуватив главу Білого дому у використанні інших країн для впливу на американські президентські вибори. Ймовірно, мова йде про спробу Трампа вплинути на хід справ щодо компанії Burisma в Україні.

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