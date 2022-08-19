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Что делать переселенцам, которые еще не получили помощь от государства: алгоритм действий

Фото: переселенцы, не получившие выплаты, могут повторно подать заявку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Внутренне перемещенные лица, не получившие помощь от государства, смогут повторно подать заявку на выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Если переселенцы подавали заявления на выплаты через приложение "Дія" до 30 апреля, но до сих пор не получили помощь, они могут обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения и получить выплату.

Что нужно сделать для получения помощи

  1. Человек должен прийти в орган соцзащиты населения и написать заявление.
  2. Дополнительно подать информацию, сохраненную на носителях, подтверждающую факт подачи заявления через приложение "Дія".
  3. Пособие назначается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления.

Подать заявление можно до 1 октября 2022 года.

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, почему многие переселенцы до сих пор не получили соцвыплаты.

Кроме того, переселенцы могут получать выплаты и социальные услуги без паспорта.

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