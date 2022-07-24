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Верещук рассказала, почему многие переселенцы так и не получили соцвыплаты

Новина українською →
Украина, Воскресенье 24 июля 2022 20:19
Верещук рассказала, почему многие переселенцы так и не получили соцвыплаты Фото: Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Евгений Прокопенко

Большинство людей, получивших статус ВПЛ, до сих пор не получили социальных выплат от государства. В правительстве объясняют, что это преимущественно те граждане, которые регистрировались и подавали свои документы через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

По ее словам, многие люди жалуются на то, что не могут получить начисленные выплаты или вообще, подали заявку и не получили денег.

"Мы разбираемся в чем причина. Если обобщить, то причина самая распространенная такая: люди регистрировались в "Дії". "Дія" не передала в органы соцзащиты эти данные и это десятки тысяч людей, которые сейчас жалуются на то, что "Дія" не передала такие данные", - рассказала Верещук.

Она добавила, что в министерстве централизовали такие выплаты.

"Миистерство соцполитики их выплачивает, но людей было почти 250 тысяч. 90 тысячам уже выплачено, остальным мы помогаем: увеличиваем количество компьютеров, программ", - сказала она.

Минстр добавила, что сейчас не умолкает телефон горячей линии 15-48 для переселенцев. Чаще всего ставят вопрос о выплатах.

"Были причины с неправильным оформлением документов. Когда люди подались и несколько месяцев ждут, но ничего не получили из-за этих ошибок. Поэтому, когда люди звонят к нам мы решаем эти проблемы", - отметила Верещук.

Напомним, с началом нового учебного года переселенцев, которые проживают в общежитиях университетов, школах, детсадах и других помещениях учебных заведений, планируют переселить.

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