RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити переселенцям, які ще не отримали допомогу від держави: алгоритм дій

Фото: переселенці, які не отримали виплати, можуть повторно подати заявку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внутрішньо переміщені особи, які не отримали допомогу від держави, зможуть повторно подати заявку на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Якщо переселенці подавали заяви на виплати через додаток "Дія" до 30 квітня, але досі не отримали допомогу, вони можуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Що потрібно зробити для отримання допомоги

  1. Людина має прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву.
  2. Додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через додаток "Дія".
  3. Допомога призначається протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви.

Подати заяву можна до 1 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, чому багато переселенців досі не отримали соцвиплати.

Окрім того, переселенці можуть отримувати виплати і соціальні послуги без паспорта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Переселенці з Донбасу