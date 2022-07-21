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Что делать с гербом СССР на щите "Родины-матери": результаты опроса в "Дії"

Фото: в "Дії" завершился опрос по изменению символики на монументе "Родина-мать" (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В "Дії" завершился опрос по изменению символики на монументе"Родина-мать". 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на тризуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.

9% опрошенных предложили просто снять герб СССР, а 6% хотят оставить символику на щите.

Отмечается, что к опросу присоединились 778 218 украинцев.

"Тризуб всегда был и остается символом борьбы за Независимость Украины. Сегодня эта борьба продолжается, а вместе с ней и декоммунизация", - отметили в Минцифре.

Напомним, опрос по изменению герба СССР запустили в "Дії" 7 июля.

При этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отмечал, что технический процесс смены герба является непростым.

Кроме этого, до конца июля в "Дії" появятся около 10 новых услуг и документов.

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