Что делать с гербом СССР на щите "Родины-матери": результаты опроса в "Дії"

В "Дії" завершился опрос по изменению символики на монументе"Родина-мать". 85% украинцев проголосовали за замену герба СССР на тризуб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минцифру.
9% опрошенных предложили просто снять герб СССР, а 6% хотят оставить символику на щите.
Отмечается, что к опросу присоединились 778 218 украинцев.
"Тризуб всегда был и остается символом борьбы за Независимость Украины. Сегодня эта борьба продолжается, а вместе с ней и декоммунизация", - отметили в Минцифре.
Напомним, опрос по изменению герба СССР запустили в "Дії" 7 июля.
При этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отмечал, что технический процесс смены герба является непростым.
Кроме этого, до конца июля в "Дії" появятся около 10 новых услуг и документов.