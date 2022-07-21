Що робити з гербом СРСР на щиті "Батьківщини-матері": результати опитування в "Дії"

У "Дії" завершилось опитування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-мати". 85% українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.
9% опитаних запропонували просто зняти герб СРСР, а 6% хочуть залишити символіку на щиті.
Зазначається, що до опитування долучилися 778 218 українців.
"Тризуб завжди був і залишається символом боротьби за Незалежність України. Сьогодні ця боротьба триває, а водночас із нею і декомунізація", - зазначили у Мінцифрі.
Нагадаємо, опитування щодо зміни герба СРСР запустили у "Дії" 7 липня.
При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначав, що технічний процес зміни герба є непростим.
Окрім цього, до кінця липня у "Дії" з'являться близько 10 нових послуг і документів.