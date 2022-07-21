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Що робити з гербом СРСР на щиті "Батьківщини-матері": результати опитування в "Дії"

Фото: у "Дії" завершилось опитування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-Мати" (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У "Дії" завершилось опитування щодо зміни символіки на монументі "Батьківщина-мати". 85% українців проголосували за заміну гербу СРСР на тризуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінцифру.

9% опитаних запропонували просто зняти герб СРСР, а 6% хочуть залишити символіку на щиті.

Зазначається, що до опитування долучилися 778 218 українців.

"Тризуб завжди був і залишається символом боротьби за Незалежність України. Сьогодні ця боротьба триває, а водночас із нею і декомунізація", - зазначили у Мінцифрі.

Нагадаємо, опитування щодо зміни герба СРСР запустили у "Дії" 7 липня.

При цьому міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначав, що технічний процес зміни герба є непростим.

Окрім цього, до кінця липня у "Дії" з'являться близько 10 нових послуг і документів.

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Родина-матьприложенияМинцифра