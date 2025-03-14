Чому питання переведення годинників в Україні залежить від Зеленського

Перехід на літній час в Україні відбудеться в ніч на 30 березня, якщо до того часу не набуде чинності закон про скасування сезонного переведення годинників. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт ще торік, однак президент Володимир Зеленський досі не підписав його.

Згідно з чинними правилами, 30 березня о 3:00 ночі стрілки годинників необхідно перевести на одну годину вперед. Більшість електронних пристроїв змінять час автоматично, а механічні годинники доведеться коригувати вручну.

У 2024 році парламент підтримав законопроєкт №4201, який передбачає скасування переведення годинників і закріплення зимового часу (GMT +2) як постійного для України. Проте без підпису президента цей закон не набрав чинності. Таким чином, зараз перехід на літній час залишається чинним, а в жовтні 2025 року країна знову повернеться до зимового часу.

Згідно з законопроєктом, вся Україна має жити за зимовим часом, однак для набуття юридичної сили документ потребує підпису президента. Парламент направив його на підпис глави держави ще у серпні 2024 року, однак документ досі не підписаний.

Питання відмови від переведення годинників в Україні активно обговорюється вже понад десятиліття. Складність полягає в різниці між західними та східними областями країни, що ускладнює вибір єдиного часового поясу для всього населення.