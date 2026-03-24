"Декретное" время и эксперименты СССР: как в Украине более века переводили часы

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года, украинцы переведут часы на летнее время. В 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед, поэтому спать придется на час меньше.

РБК-Украина рассказывает, когда и почему начали переводить часы в Украине.

Главное: Переход на летнее время в Украине состоится в ночь на воскресенье, 29 марта 2026 года : в 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед.

Как и когда в Украине переводят часы

В Украине порядок перевода времени регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины", принятым в 1996 году.

Согласно документу:

переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 03:00 (стрелки переводят на один час вперед);

происходит в последнее воскресенье марта в 03:00 (стрелки переводят на один час вперед); возвращение к стандартному (зимнему) времени - в последнее воскресенье октября в 04:00 (стрелки переводят на один час назад).

Такой график синхронизирован с большинством стран Европы, поэтому смена времени происходит одновременно, и разница во времени между Украиной и европейскими государствами остается стабильной в течение года.

Как менялось летнее время на территории Украины

История перевода часов на территории Украины началась еще в начале ХХ века. Первыми летнее время ввели Германия и Австро-Венгрия во время Первой мировой войны. Это решение непосредственно затронуло украинские земли, входившие в состав империи - Закарпатье, Галичину, Буковину и Волынь. Уже 30 апреля 1916 года там перевели стрелки на час вперед, а осенью - назад.

Впоследствии практика распространилась на другие страны: в 1918 году летнее время ввели в США, а в России - в 1917 году. В Украине же в период освободительной борьбы 1919 года также официально вводили сезонную смену времени - соответствующее решение действовало с апреля по сентябрь.

В советский период подход ко времени менялся. С 1930 года на территории СССР ввели так называемое "декретное" время - стрелки постоянно были смещены на один час вперед. А с 1981 года добавили еще и сезонный переход, в результате чего летом время опережало поясное уже на два часа.

После этого систему постепенно пересмотрели. В 1990 году "декретное" время на территории Украины отменили, а в последующие годы страна несколько раз меняла подход к сезонному переводу часов. Окончательно современную модель закрепили в 1996 году постановлением Кабинета министров.

С тех пор в Украине действует "киевское время" второго часового пояса с сезонным переводом стрелок.

Зачем ввели летнее время

Переход на летнее время имеет целью более эффективное использование светового дня. Благодаря этому люди могут раньше начинать активность, дольше работать при естественном освещении и меньше использовать электроэнергию.

В то же время критики отмечают, что такие изменения могут влиять на самочувствие людей, ведь организму нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму.

По исследованиям, на это может понадобиться до двух недель после перевода часов.

Как появилась идея перевода времени

Идея менять время возникла еще в XVIII веке. В 1784 году Бенджамин Франклин предложил переводить часы для экономии свечей.

Практически впервые это реализовали в 1908 году в Великобритании - в королевском поместье Сандрингем по приказу короля Эдварда VII.

Позже летнее время начали активно внедрять во время Первой мировой войны для экономии ресурсов, а впоследствии оно распространилось во многих странах мира.