"Декретное" время и эксперименты СССР: как в Украине более века переводили часы

16:51 24.03.2026 Вт
4 мин
В этом году Украина переходит на летнее время 29 марта
Татьяна Веремеева
"Декретное" время и эксперименты СССР: как в Украине более века переводили часы Фото: Перевод часов (Getty Images)

В ночь с субботы на воскресенье, 29 марта 2026 года, украинцы переведут часы на летнее время. В 03:00 стрелки нужно перевести на один час вперед, поэтому спать придется на час меньше.

РБК-Украина рассказывает, когда и почему начали переводить часы в Украине.

Читайте также: "Правило часа" - не действует. Сомнолог рассказала, как на самом деле адаптироваться к летнему времени

Главное:

  • Переход на летнее время в Украине состоится в ночь на воскресенье, 29 марта 2026 года: в 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед.
  • Большинство цифровых устройств (смартфоны, ПК) изменят время автоматически, тогда как механические часы требуют ручной настройки.
  • Впервые летнее время на украинских землях (Закарпатье, Галичина, Буковина) ввели еще в 1916 году по приказу австро-венгерских властей.
  • В советский период с 1930 года действовало "декретное" время, а сезонный перевод добавили в 1981 году, что создавало значительный разрыв с поясным временем.
  • Современную модель "киевского времени" с переходом в последнее воскресенье марта и октября окончательно закрепили постановлением Кабмина в 1996 году.
  • Основная цель изменений - эффективное использование светового дня и экономия электроэнергии, однако адаптация организма к новому режиму может занять до двух недель.

Большинство современных устройств - смартфоны, компьютеры и смарт-часы - изменят время автоматически. В то же время механические часы придется перевести вручную.

Как и когда в Украине переводят часы

В Украине порядок перевода времени регулируется постановлением Кабинета министров "О порядке исчисления времени на территории Украины", принятым в 1996 году.

Согласно документу:

  • переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 03:00 (стрелки переводят на один час вперед);
  • возвращение к стандартному (зимнему) времени - в последнее воскресенье октября в 04:00 (стрелки переводят на один час назад).

Такой график синхронизирован с большинством стран Европы, поэтому смена времени происходит одновременно, и разница во времени между Украиной и европейскими государствами остается стабильной в течение года.

Как менялось летнее время на территории Украины

История перевода часов на территории Украины началась еще в начале ХХ века. Первыми летнее время ввели Германия и Австро-Венгрия во время Первой мировой войны. Это решение непосредственно затронуло украинские земли, входившие в состав империи - Закарпатье, Галичину, Буковину и Волынь. Уже 30 апреля 1916 года там перевели стрелки на час вперед, а осенью - назад.

Впоследствии практика распространилась на другие страны: в 1918 году летнее время ввели в США, а в России - в 1917 году. В Украине же в период освободительной борьбы 1919 года также официально вводили сезонную смену времени - соответствующее решение действовало с апреля по сентябрь.

В советский период подход ко времени менялся. С 1930 года на территории СССР ввели так называемое "декретное" время - стрелки постоянно были смещены на один час вперед. А с 1981 года добавили еще и сезонный переход, в результате чего летом время опережало поясное уже на два часа.

После этого систему постепенно пересмотрели. В 1990 году "декретное" время на территории Украины отменили, а в последующие годы страна несколько раз меняла подход к сезонному переводу часов. Окончательно современную модель закрепили в 1996 году постановлением Кабинета министров.

С тех пор в Украине действует "киевское время" второго часового пояса с сезонным переводом стрелок.

Зачем ввели летнее время

Переход на летнее время имеет целью более эффективное использование светового дня. Благодаря этому люди могут раньше начинать активность, дольше работать при естественном освещении и меньше использовать электроэнергию.

В то же время критики отмечают, что такие изменения могут влиять на самочувствие людей, ведь организму нужно время, чтобы адаптироваться к новому режиму.

По исследованиям, на это может понадобиться до двух недель после перевода часов.

Как появилась идея перевода времени

Идея менять время возникла еще в XVIII веке. В 1784 году Бенджамин Франклин предложил переводить часы для экономии свечей.

Практически впервые это реализовали в 1908 году в Великобритании - в королевском поместье Сандрингем по приказу короля Эдварда VII.

Позже летнее время начали активно внедрять во время Первой мировой войны для экономии ресурсов, а впоследствии оно распространилось во многих странах мира.

Напомним, дальнейшая судьба сезонного перевода времени зависит от решения президента Владимира Зеленского. Еще в 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который предусматривает отказ от перевода часов и переход на постоянное зимнее время (GMT+2). Впрочем, документ до сих пор не подписан, поэтому переход на летнее время в Украине пока остается в силе.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Постановление Кабинета министров Украины от 13.05.1996 №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", wikipedia.org.

Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
Россия ударила по 14-этажке в Днепре: произошли пожары, есть раненые
