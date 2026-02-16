Вагітність в ЗСУ: як звільнитись із війська та отримати 100% виплат

В українській армії служать близько 100 тисяч жінок, понад 5 тисяч із яких перебувають на передовій. Законодавство передбачає для захисниць особливі умови у разі вагітності: від права на звільнення до збереження повного грошового забезпечення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Головне:
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та наказів Міноборони, вагітність є легітимною підставою для звільнення у запас навіть під час дії воєнного стану.
Вагітність під час воєнного стану - це окрема підстава для розірвання контракту або звільнення з мобілізації. Проте держава не примушує залишати військо: вибір залишається за жінкою.
Якщо ви вирішили звільнитися: Необхідно подати рапорт на ім'я командира. До нього обов'язково додається медичний висновок (довідка про вагітність або постанова ВЛК). Зразок документа доступний на порталі Міноборони "Турбота".
Якщо ви бажаєте залишитися: Дія контракту автоматично триває до завершення відпустки у зв’язку з пологами. У такому разі військовослужбовиця має право на:
З 30-го тижня вагітності надається оплачувана відпустка. Її тривалість складає:
Важливо: Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% грошового забезпечення. Весь час декрету зараховується до вислуги років для отримання наступного військового звання.
