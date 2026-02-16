ua en ru
Вагітність в ЗСУ: як звільнитись із війська та отримати 100% виплат

Понеділок 16 лютого 2026 12:54
Вагітність в ЗСУ: як звільнитись із війська та отримати 100% виплат Вагітність є підставою для звільнення з армії (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В українській армії служать близько 100 тисяч жінок, понад 5 тисяч із яких перебувають на передовій. Законодавство передбачає для захисниць особливі умови у разі вагітності: від права на звільнення до збереження повного грошового забезпечення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Рівненського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також: Україна змінює підхід до мобілізації: коли можуть запровадити нові правила

Головне:

  • Право на звільнення: Вагітні військовослужбовиці (і контрактниці, і мобілізовані) можуть звільнитися зі служби на будь-якому терміні.
  • Декретна відпустка: Починається з 30-го тижня вагітності і триває щонайменше 126 днів.
  • Виплати: Під час відпустки зберігається 100% грошового забезпечення.
  • Служба за бажанням: Жінка має право продовжувати службу, але з обмеженнями щодо нарядів та відряджень.

Звільнення чи продовження служби: що каже закон

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та наказів Міноборони, вагітність є легітимною підставою для звільнення у запас навіть під час дії воєнного стану.

Вагітність під час воєнного стану - це окрема підстава для розірвання контракту або звільнення з мобілізації. Проте держава не примушує залишати військо: вибір залишається за жінкою.

Якщо ви вирішили звільнитися: Необхідно подати рапорт на ім'я командира. До нього обов'язково додається медичний висновок (довідка про вагітність або постанова ВЛК). Зразок документа доступний на порталі Міноборони "Турбота".

Якщо ви бажаєте залишитися: Дія контракту автоматично триває до завершення відпустки у зв’язку з пологами. У такому разі військовослужбовиця має право на:

  • Переведення на легшу роботу: За медичним висновком жінку мають перевести на посаду з меншим обсягом обов'язків.
  • Відмову від нарядів: Залучення до чергувань чи відряджень можливе лише за добровільною згодою жінки.

Відпустка та грошове забезпечення

З 30-го тижня вагітності надається оплачувана відпустка. Її тривалість складає:

  • 126 днів (70 до пологів та 56 після) - у звичайних випадках.
  • 140 днів - у разі ускладнень або народження двох і більше дітей.

Важливо: Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами становить 100% грошового забезпечення. Весь час декрету зараховується до вислуги років для отримання наступного військового звання.

Читайте також про те, що військовим після отримання поранення передбачені спеціальні виплати. Втім, є низка випадків, коли у цих виплатах можуть відмовити.

Раніше ми писали про те, що в Міноборони заявили про плани на збільшення виплат контрактникам утричі. Оновлені контракти для військови передбачатимуть не тільки вищі виплати, а й визначені терміни служби.

