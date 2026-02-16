ua en ru
Беременность в ВСУ: как уволиться из армии и получить 100% выплат

Понедельник 16 февраля 2026 12:54
Беременность в ВСУ: как уволиться из армии и получить 100% выплат Беременность является основанием для увольнения из армии
Автор: Василина Копытко

В украинской армии служат около 100 тысяч женщин, более 5 тысяч из которых находятся на передовой. Законодательство предусматривает для защитниц особые условия в случае беременности: от права на увольнение до сохранения полного денежного обеспечения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ривненского областного ТЦК и СП в Facebook.

Читайте также: Украина меняет подход к мобилизации: когда могут ввести новые правила

Главное:

  • Право на увольнение: Беременные военнослужащие (и контрактницы, и мобилизованные) могут уволиться со службы на любом сроке.
  • Декретный отпуск: Начинается с 30-й недели беременности и длится не менее 126 дней.
  • Выплаты: Во время отпуска сохраняется 100% денежного обеспечения.
  • Служба по желанию: Женщина имеет право продолжать службу, но с ограничениями по нарядам и командировкам.

Увольнение или продолжение службы: что говорит закон

Согласно Закону Украины "О военной обязанности и военной службе" и приказов Минобороны, беременность является легитимным основанием для увольнения в запас даже во время действия военного положения.

Беременность во время военного положения - это отдельное основание для расторжения контракта или увольнения по мобилизации. Однако государство не заставляет покидать армию: выбор остается за женщиной.

Если вы решили уволиться: Необходимо подать рапорт на имя командира. К нему обязательно прилагается медицинское заключение (справка о беременности или постановление ВВК). Образец документа доступен на портале Минобороны "Турбота".

Если вы желаете остаться: Действие контракта автоматически продолжается до завершения отпуска в связи с родами. В таком случае военнослужащая имеет право на:

  • Перевод на более легкую работу: По медицинскому заключению женщину должны перевести на должность с меньшим объемом обязанностей.
  • Отказ от нарядов: Привлечение к дежурствам или командировкам возможно только с добровольного согласия женщины.

Отпуск и денежное обеспечение

С 30-й недели беременности предоставляется оплачиваемый отпуск. Его продолжительность составляет:

  • 126 дней (70 до родов и 56 после) - в обычных случаях.
  • 140 дней - в случае осложнений или рождения двух и более детей.

Важно: Помощь в связи с беременностью и родами составляет 100% денежного обеспечения. Все время декрета засчитывается в выслугу лет для получения следующего воинского звания.

Читайте также о том, что военным после получения ранения предусмотрены специальные выплаты. Впрочем, есть ряд случаев, когда в этих выплатах могут отказать.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны заявили о планах на увеличение выплат контрактникам в три раза. Обновленные контракты для военных будут предусматривать не только более высокие выплаты, но и определенные сроки службы.

