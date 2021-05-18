Декрет о передачи власти будет не нужен, когда изберут нового президента, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности подробно раскрыл суть декрета о передаче власти. По его словам, когда изберут нового президента, отпадет и необходимость в подобном декрете.
Об этом сообщает БелТА.
По его словам, декрет касается одного случая или момента в истории страны.
"Он будет отменен новым президентом или же парламентом и президентом. В зависимости уже от новой Конституции, я надеюсь", - сказал Лукашенко.
Александр Лукашенко пояснил, что декрет нужен для того, чтобы и члены Совета безопасности, и миллионы граждан не беспокоились за свою судьбу.
"Это не значит, что мы его задействуем однозначно. Только при одном случае - при покушении и гибели президента. Только!", - заявил он.
Ранее Лукашенко рассказал, как якобы готовился госпереворот в стране. По его словам, было несколько сценариев.
Напомним, США отвергли обвинения в подготовке покушения на Лукашенко.
Ранее сообщалось, что в Беларуси открыли уголовное дело о "заговоре или иных действиях с целью захвата власти неконституционным путем".