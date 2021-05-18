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Декрет про передачу влади буде не потрібен, коли оберуть нового президента, - Лукашенко

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на засіданні Ради безпеки детально розкрив суть декрету про передачу влади. За його словами, коли оберуть нового президента, відпаде і необхідність в подібному декреті.

Про це повідомляє БелТА.

За його словами, декрет стосується одного випадку або моменту в історії країни.

"Він буде скасований новим президентом або ж парламентом і президентом. Залежно вже від нової Конституції, я сподіваюся", - сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко пояснив, що декрет потрібен для того, щоб і члени Ради безпеки, і мільйони громадян не турбувалися за свою долю.

"Це не означає, що ми його задіємо однозначно. Тільки в одному випадку - в разі замаху і загибелі президента. Тільки!", - заявив він.

Раніше Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні. За його словами, було кілька сценаріїв.

Нагадаємо, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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