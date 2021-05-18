Декрет про передачу влади буде не потрібен, коли оберуть нового президента, - Лукашенко

За його словами, декрет стосується одного випадку або моменту в історії країни.

"Він буде скасований новим президентом або ж парламентом і президентом. Залежно вже від нової Конституції, я сподіваюся", - сказав Лукашенко.

Олександр Лукашенко пояснив, що декрет потрібен для того, щоб і члени Ради безпеки, і мільйони громадян не турбувалися за свою долю.

"Це не означає, що ми його задіємо однозначно. Тільки в одному випадку - в разі замаху і загибелі президента. Тільки!", - заявив він.