Декомунізацію та 100 мільйонів для Куби пропонує Рубіо, але висуває одну умову

Марко Рубіо записав спеціальне звернення іспанською мовою. Це сталося одразу після того, як велике журі присяжних у Флориді висунуло офіційні звинувачення 94-річному Раулю Кастро у вбивстві громадян США.

Державний секретар є сином кубинських емігрантів. Його родина залишила острів за два роки до приходу до влади Фіделя Кастро й тепер він пропонує кубинцям "новий шлях" та гуманітарний пакет на 100 мільйонів доларів.

Допомога буде, але не через клан олігархів

Головним ворогом змін Рубіо назвав організацію GAESA. Це величезна бізнес-структура, пов'язана з політичною елітою, яка володіє активами на 18 мільярдів доларів. Це 70% усієї економіки Куби.

"Вони отримують прибуток від готелів, будівництва, банків, магазинів і навіть від грошей, які ваші родичі надсилають вам зі США, все, все проходить через їхні руки", - заявив Марко Рубіо.

За словами посадовця, гроші не доходять до звичайних людей. GAESA утримує величезні відсотки навіть з приватних переказів. Весь прибуток осідає в кишенях вузького кола осіб.

США пропонують допомогу на 100 мільйонів доларів включаючи продукти та ліки. Але є умова: гроші не отримає уряд чи GAESA. Продовольство планують розподіляти через Католицьку церкву та благодійні групи. Це гарантує, що товари не перепродадуть у державних магазинах.

Декомунізація та перехід на капіталізм

Рубіо впевнений, що 67 років правління комуністів мають закінчитися. Зараз на Кубі заробляє лише еліта, а звичайні громадяни позбавлені права на бізнес.

"Нова Куба, де ви, звичайні кубинці, а не лише GAESA, можете володіти заправкою, магазином одягу чи рестораном", - додав Марко Рубіо у своєму звернені.