Декларація в один клік: які нові послуги стали доступні в е-кабінеті пацієнта

В Україні з 10 лютого запрацював особистий кабінет пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тепер українці можуть самостійно укладати або розривати декларацію з лікарем та оновлювати свої персональні дані.
РБК-Україна дізналося в Національній службі здоров’я України (НСЗУ), що змінилося для українців.
Раніше керувати електронним медичним кабінетом могли лише лікарі. Після ухвалення урядом відповідної постанови пацієнти отримали прямий доступ до своїх даних у центральній базі ЕСОЗ.
Через кабінет можна:
Також пацієнт може бачити, чи має лікар вільні місця для підписання декларації.
Доступ до кабінету пацієнта можливий через:
У НСЗУ зазначають, що раніше пацієнтські сервіси не були пов’язані з центральною базою ЕСОЗ. Тепер дані синхронізуються на національному рівні.
У майбутньому в кабінеті також з’являться медичні записи, результати аналізів, електронні рецепти та направлення.
Підписання декларацій стане повністю електронним. Пацієнту більше не потрібно буде друкувати документи або особисто приходити до лікаря - достатньо підтвердити підпис онлайн.
Якщо у лікаря є вільні місця, він не зможе відхилити подану декларацію - вона автоматично відобразиться в його медичній інформаційній системі. У разі вичерпання ліміту лікар зможе відмовити в укладанні декларації.
При цьому лікар, як і раніше, не має права самостійно розірвати декларацію.
