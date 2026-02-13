Декларація в один клік: які нові послуги стали доступні в е-кабінеті пацієнта

Що змінюється для пацієнтів

Раніше керувати електронним медичним кабінетом могли лише лікарі. Після ухвалення урядом відповідної постанови пацієнти отримали прямий доступ до своїх даних у центральній базі ЕСОЗ.

Через кабінет можна:

перевірити та оновити персональні дані (у разі зміни паспорта, прізвища, адреси чи номера телефону);

обрати сімейного лікаря без особистого візиту;

укласти декларацію онлайн за допомогою електронного підпису;

розірвати декларацію без укладання нової;

переглянути надані доступи до медичних інформаційних систем і відкликати їх за потреби.

Також пацієнт може бачити, чи має лікар вільні місця для підписання декларації.

Як увійти до кабінету

Доступ до кабінету пацієнта можливий через:

державний е-Кабінет національної системи ЕСОЗ;

національної системи ЕСОЗ; приватні пацієнтські інформаційні системи (ПІС), інтегровані з центральною базою, зокрема через застосунок Health24.

У НСЗУ зазначають, що раніше пацієнтські сервіси не були пов’язані з центральною базою ЕСОЗ. Тепер дані синхронізуються на національному рівні.

У майбутньому в кабінеті також з’являться медичні записи, результати аналізів, електронні рецепти та направлення.

Що зміниться для лікарів

Підписання декларацій стане повністю електронним. Пацієнту більше не потрібно буде друкувати документи або особисто приходити до лікаря - достатньо підтвердити підпис онлайн.

Якщо у лікаря є вільні місця, він не зможе відхилити подану декларацію - вона автоматично відобразиться в його медичній інформаційній системі. У разі вичерпання ліміту лікар зможе відмовити в укладанні декларації.

При цьому лікар, як і раніше, не має права самостійно розірвати декларацію.