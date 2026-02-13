Декларация в один клик: какие новые услуги стали доступны в е-кабинете пациента

В Украине с 10 февраля заработал личный кабинет пациента в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Теперь украинцы могут самостоятельно заключать или разрывать декларацию с врачом и обновлять свои персональные данные.
РБК-Украина узнало в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), что изменилось для украинцев.
Ранее управлять электронным медицинским кабинетом могли только врачи. После принятия правительством соответствующего постановления пациенты получили прямой доступ к своим данным в центральной базе ЕСОЗ.
Через кабинет можно:
Также пациент может видеть, имеет ли врач свободные места для подписания декларации.
Доступ в кабинет пациента возможен через:
В НСЗУ отмечают, что ранее пациентские сервисы не были связаны с центральной базой ЕСОЗ. Теперь данные синхронизируются на национальном уровне.
В будущем в кабинете также появятся медицинские записи, результаты анализов, электронные рецепты и направления.
Подписание деклараций станет полностью электронным. Пациенту больше не нужно будет печатать документы или лично приходить к врачу - достаточно подтвердить подпись онлайн.
Если у врача есть свободные места, он не сможет отклонить поданную декларацию - она автоматически отобразится в его медицинской информационной системе. В случае исчерпания лимита врач сможет отказать в заключении декларации.
При этом врач, как и раньше, не имеет права самостоятельно расторгнуть декларацию.
