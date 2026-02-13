RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Декларация в один клик: какие новые услуги стали доступны в е-кабинете пациента

Фото: В е-кабинете пациента появились новые услуги (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине с 10 февраля заработал личный кабинет пациента в Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Теперь украинцы могут самостоятельно заключать или разрывать декларацию с врачом и обновлять свои персональные данные.

РБК-Украина узнало в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ), что изменилось для украинцев.

Читайте также: С отдельными больницами НСЗУ разорвала договоры из-за мошенничества

Что меняется для пациентов

Ранее управлять электронным медицинским кабинетом могли только врачи. После принятия правительством соответствующего постановления пациенты получили прямой доступ к своим данным в центральной базе ЕСОЗ.

Через кабинет можно:

  • проверить и обновить персональные данные (в случае изменения паспорта, фамилии, адреса или номера телефона);
  • выбрать семейного врача без личного визита;
  • заключить декларацию онлайн с помощью электронной подписи;
  • расторгнуть декларацию без заключения новой;
  • просмотреть предоставленные доступы к медицинским информационным системам и отозвать их при необходимости.

Также пациент может видеть, имеет ли врач свободные места для подписания декларации.

Как войти в кабинет

Доступ в кабинет пациента возможен через:

  • государственный е-Кабинет национальной системы ЕСОЗ;
  • частные пациентские информационные системы (ПИС), интегрированные с центральной базой, в частности через приложение Health24.

В НСЗУ отмечают, что ранее пациентские сервисы не были связаны с центральной базой ЕСОЗ. Теперь данные синхронизируются на национальном уровне.

В будущем в кабинете также появятся медицинские записи, результаты анализов, электронные рецепты и направления.

Что изменится для врачей

Подписание деклараций станет полностью электронным. Пациенту больше не нужно будет печатать документы или лично приходить к врачу - достаточно подтвердить подпись онлайн.

Если у врача есть свободные места, он не сможет отклонить поданную декларацию - она автоматически отобразится в его медицинской информационной системе. В случае исчерпания лимита врач сможет отказать в заключении декларации.

При этом врач, как и раньше, не имеет права самостоятельно расторгнуть декларацию.

Ранее РБК-Украина писало, что пациенты могут вернуть средства, если оплатили медицинские услуги, которые должны были быть бесплатными по Программе медицинских гарантий. В НСЗУ уверяют, что каждую жалобу проверяют, и во многих случаях больницы уже вернули деньги.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовала программа "Скрининг здоровья 40+", в рамках которой украинцы от 40 лет будут получать в приложении "Дія" приглашение на бесплатные обследования. Сообщения присылают через 30 дней после дня рождения, а первыми их получают те, кому уже исполнилось 40 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
НСЗУСемейный врачЗдоровье