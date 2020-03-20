В декларации кандидата на главу ГНС Одесской области Суббота нашли элитную недвижимость

Государственную налоговую службу (ГНС) в Одесской области может возглавить бывший заместитель директора Департамента социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации и действующий начальник управления коммуникаций и информационной политики Одесской ОГА Андрей Суббот. Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

Напомним, ранее в Одесской области из-за коррупционного скандала было отстранено все руководство Государственной налоговой службы и назначена проверка. Детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

В свою очередь, Андрей Суббот считается соратником Максима Куцего. Ранее он также работал в налоговой милиции ГНС в Киеве и в ГУ ГФС в Киевской области, был и заместителем Евпаторийского ОГНИ Главного управления Миндоходов в Крыму.

В то же время, журналисты указывают на предпринимательскую деятельность Суббота и его связи с бизнесом в оккупированном Крыму.

"Уроженец Керчи, госслужащий 5-го ранга, в Крыму официально занимался посредничеством в оптовой торговле, развернул деятельность как индивидуальный предприниматель", - говорится в публикации.

По данным журналистов, Суббот продолжает предпринимательскую деятельность на полуострове через ООО "ЭСТРА", которое зарегистрировано в 2014 году и официально занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

Стоит также отметить, что чиновник задекларировал три земельных участка и дом в более, чем 300 квадратных метров под Киевом.

Как ранее писало РБК-Украина, руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил о назначении нового исполняющего обязанности председателя Главного управления ГНС в Одесской области из-за коррупционного скандала. Новым исполняющим обязанности руководителя налоговой в области стал Владимир Астрейко.