В Одессе отстранили все руководство налоговой службы

Фото: Сергей Верланов (minfin.com)

Ранее руководителя ГНС в Одесской области разоблачили на коррупции

В Одесской области отстранено все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначена проверка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГНС Украины Сергея Верланова.

По его словам, такой шаг он сделал после того, как детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

Деньги руководитель предлагала главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

"Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены... Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов", - отметил Верланов.

Он добавил, что также начинает проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников", - написал Верланов.

На сайте ГНС Одесской области вкзанао, что должность и.о. начальника отдела занимает Наталья Чеботарева.

Напомним, как сообщили 13 января в НАБУ, следствие установило, что глава региональной ДПС предложила прокурору ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ДПС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в том числе уголовной.