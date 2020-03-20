У декларації кандидата на голову ДПС Одеської області Суббота знайшли елітну нерухомість

Державну податкову службу (ДПС) в Одеській області може очолити колишній заступник директора Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації та діючий начальник управління комунікацій та інформаційної політики Одеської ОДА Андрій Суббот. Про це повідомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше в Одеській області через корупційний скандал було відсторонено все керівництво Державної податкової служби й призначена перевірка. Детективи Національного корупційного бюро України викрили в.о. начальника управління ДПС на пропозиції 25 тисяч доларів хабаря.

Своєю чергою, Андрій Суббот вважається соратником Максима Куцого. Раніше він також працював у податковій міліції ДПС в Києві та ГУ ГФС в Київській області, був і заступником Євпаторійської ОДПІ Головного управління Міндоходів в Криму.

Водночас, журналісти вказують на підприємницьку діяльність Суббота і його зв'язки з бізнесом в окупованому Криму.

"Уродженець Керчі, державний службовець 5-го рангу, в Криму офіційно займався посередництвом в оптовій торгівлі, розгорнув діяльність як індивідуальний підприємець", - йдеться в публікації.

За даними журналістів, Суббот продовжує підприємницьку діяльність на півострові через ТОВ "ЕСТРА", яке зареєстровано у 2014 році та офіційно займається виробництвом пластмасових виробів, використовуваних в будівництві.

Варто також зазначити, що чиновник задекларував три земельні ділянки та будинок у більш, ніж 300 квадратних метрів під Києвом.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, керівник Державної податкової служби Сергій Верланов заявив про призначення нового виконуючого обов'язки голови Головного управління ДПС в Одеській області через корупційний скандал. Новим виконуючим обов'язки керівника податкової в області став Володимир Астрейко.