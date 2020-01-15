Кабмин назначил и. о. главы ГНС в Одесской области, обыски продолжаются

Фото: Владимир Астрейко (odessamedia.net)

Правоохранители продолжают обыски по делу о коррупции в налоговой

Руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил о назначении нового исполняющего обязанности председателя Главного управления ГНС в Одесской области из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская".

Как сообщается, новым исполняющим обязанности руководителя налоговой в Одесской области стал бывший глава областного управления Государственной фискальной службы Владимир Астрейко.

Астрейко был назначен после отстранение всего руководства из-за коррупцонного скандала в налоговой. Сейчас в ведомстве продолжаются обыски, к ответственности привлекают не только бывшую руководителя областного ДПС, но и первого заместителя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области отстранили руководство Государственной налоговой службы и назначили проверку из-за коррупционного скандала. Исполняющую обязанности начальника управления ГНС в области разоблачили на предложения 25 тысяч долларов взятки.

По данным следствия НАБУ, председатель региональной ГНС предложила прокурору ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долларов. В ответ прокурор должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.