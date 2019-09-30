В декларации Данилюка нашли нарушения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларации бывшего министра финансов Украины и действующего секретаря СНБО Александра Данилюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Сообщается, что Данилюк, подавая декларации 2015 года (исправленную) и 2016 (исправленную), отметил недостоверные сведения о жилом доме и земельном участке, принадлежащих ему и супруге на праве общей собственности.

"Сумма недостоверных сведений в декларациях 2015 года (исправленной) и 2016 (исправленной) составляет более 1,6 млн грн в каждой", - говорится в сообщении.

Также НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило недостоверную информацию в декларациях народного депутата Украины Виктора Шевченко и судьи Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибога.

Сообщается, что Шевченко в декларации за 2017 год не указал сведения об автомобиле, который принадлежит ему на праве пользования, наличие у него и жены корпоративных прав, а также доходы, полученные женой. В общем выявлено нарушений на сумму почти 480 тыс. гривен.

Геннадий Молибога в декларации 2015 года (исправленной) не указал два земельных участка и автомобиль, который находился у него в пользовании. Кроме того, отметил недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, принадлежащих ему на праве собственности, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.

Подавая декларацию за 2016, судья уже указал информацию о земельных участках. Зато сведения об автомобиле, который находился у него в пользовании, не указал. А также недостоверно указал сведения о квартире и автомобиль, принадлежащих ему на праве собственности.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи 2015 года (исправленной) составляет более 1, 6 млн грн, а за 2016 - более 560 тыс. грн", - добавили в НАПК.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк написал заявление на увольнение с должности.

РБК-Украина сообщало, что Данилюк заявил, что остается на работе до решения президента Владимира Зеленского.