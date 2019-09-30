У декларації Данилюка знайшли порушення

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації колишнього міністра фінансів України та чинного секретаря РНБО Олександра Данилюка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Данилюк, подаючи декларації 2015 року (виправлену) і 2016 (виправлену), зазначив недостовірні відомості про житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому та дружині на праві спільної власності.

"Сума недостовірних відомостей у деклараціях 2015 року (виправленій) і 2016 (виправленій) становить понад 1,6 млн грн у кожній", - йдеться в повідомленні.

Також НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило недостовірну інформацію в деклараціях народного депутата України Віктора Шевченка і судді Дружківського міського суду Донецької області Геннадія Молібога.

Повідомляється, що Шевченко в декларації за 2017 рік не вказав відомості про автомобіль, який належить йому на праві користування, наявність у нього та дружини корпоративних прав, а також доходи, отримані дружиною. Загалом виявлено порушень на суму майже 480 тис. гривень.

Геннадій Молібога в декларації 2015 року (виправленій) не вказав дві земельні ділянки та автомобіль, який знаходився у нього у користуванні. Крім того, зазначив недостовірні відомості про квартиру і легкововий автомобіль, що належать йому на праві власності, а також недостовірно вказав дохід, отриманий дружиною від зайняття підприємницькою діяльністю.

Подаючи декларацію за 2016, суддя вже вказав інформацію про земельні ділянки. Зате відомості про автомобіль, який знаходився у нього в користуванні, не вказав. А також недостовірно вказав відомості про квартиру і автомобіль, що належать йому на праві власності.

"Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації судді 2015 року (виправленій) становить понад 1, 6 млн грн, а за 2016 - понад 560 тис. грн", - додали в НАПК.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву на звільнення з посади.

РБК-Україна повідомляло, що Данилюк заявив, що залишається на роботі до рішення президента Володимира Зеленського.