Декілька тисяч. Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом

В оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тисячі осіб, найменша – 2,5 тисячі. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення – це завжди триндець", - зазначив Арестович.

Радник Офісу президента також заявив, що російські війська зробили кілька спроб деблокувати оточення, але вони всі провалилися через відсутність згуртованих резервів у достатній кількості.