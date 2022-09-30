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Декілька тисяч. Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 22:57
Декілька тисяч. Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В оточення під Лиманом Донецької області потрапило кілька тисяч солдатів та офіцерів російської армії разом зі своєю технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

"Найбільша цифра, яку називають, 5,5 тисячі осіб, найменша – 2,5 тисячі. Але їм триндець у тому чи іншому варіанті. Оточення – це завжди триндець", - зазначив Арестович.

Радник Офісу президента також заявив, що російські війська зробили кілька спроб деблокувати оточення, але вони всі провалилися через відсутність згуртованих резервів у достатній кількості.

Декілька тисяч. Арестович назвав кількість солдат РФ в оточенні під Лиманом

Раніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення загарбників біля Лимана знаходиться "на етапі завершення".

Крім того, ЗСУ повідомляли, що зайшли до Ямполя на Донеччині і впритул підійшли до Лимана зі східного боку. До того ж українські бійці звільнили Дробишеве у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

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Олексій Арестович Війська РФ Вторгнення Росії до України
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