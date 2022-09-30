Несколько тысяч. Арестович назвал количество солдат РФ в окружении под Лиманом

В окружение под Лиманом Донецкой области попало несколько тысяч солдат и офицеров российской армии вместе со своей техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Наибольшая цифра, которую называют, 5,5 тысячи человек, наименьшая – 2,5 тысячи. Но им трындец в том или ином варианте. Окружение – это всегда трындец", - отметил Арестович.

Советник Офиса президента также заявил, что российские войска предприняли несколько попыток деблокировать окружение, но они все провалились по причине отсутствия сплоченных резервов в достаточном количестве.