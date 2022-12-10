Несколько микрорайонов Одессы остались без воды: где можно набрать

В нескольких микрорайонах Суворовского района Одессы в связи с ракетными ударами РФ отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского горсовета.

Сообщается, что все грузовые автомобили с технической водой установлены возле магазинов и будут раздавать воду, пока она не закончится. В дальнейшем они будут заменены новыми машинами.

Чтобы обеспечить одесситов водой, мэрия установила коммунальные автомобили с технической водой по таким адресам:

Как сообщалось, в Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.Позже мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал о ситуации с водой и отоплением из-за отсутствия света в городе.

До этого, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

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