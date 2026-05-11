Декілька країн Європи не захотіли ділитися з Україною ракетами до Patriot, - WP

20:45 11.05.2026 Пн
2 хв
Чому союзники побоюються ділитися своїми запасами PAC-3 з Україною?
aimg Марія Науменко
Фото: зенітно-ракетний комплекс Patriot (Getty Images)

Європейські союзники України не поспішають передавати Києву власні запаси ракет для систем Patriot через побоювання, що це може послабити їхню протиповітряну оборону.

За даними видання, Україна майже повністю вичерпала запаси перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, за винятком кількох одиниць, які розподілені по всій країні.

Як повідомили співрозмовники WP, раніше цього року адміністрація президента США Дональда Трампа зверталася до кількох європейських держав із проханням передати Україні додаткові ракети Patriot. Однак частина країн відмовилася через ризики для власної обороноздатності.

При цьому джерела видання зазначили, що обладнання, яке надходить Україні в межах програми PURL, не повністю відповідає найсучаснішим потребам Києва.

Міністр оборони Михайло Федоров у квітні заявляв, що нове фінансування в рамках PURL є "надзвичайно важливим" для закупівлі ракет-перехоплювачів.

"Будь ласка, також перевірте свої запаси. Нам потрібно більше PAC-2 та PAC-3, щоб сформувати запас на зиму", - закликав Федоров.

У НАТО повідомили, що саме в межах PURL Україна отримала більшість ракет для Patriot, включно з PAC-3, а також боєприпаси для інших систем ППО.

Водночас представник Пентагону підтвердив, що союзники неодноразово зверталися до Міноборони США із проханням гарантувати, що озброєння в межах PURL не буде перенаправлене на американські військові операції на Близькому Сході.

"Ми, по суті, перевірили всі можливі варіанти і змогли підтвердити Конгресу, що ми дуже, дуже суворо дотримуємося меж закону, який надає свободу дій для поповнення запасів, що відправляються в Україну", - заявив представник Пентагону.

Раніше Financial Times повідомляло, що США попередили союзників у Європі про можливі затримки постачання зброї через скорочення американських запасів після війни з Іраном. Попередження отримали, зокрема, Велика Британія, Польща, Литва та Естонія.

За даними видання, затримки можуть торкнутися боєприпасів для HIMARS, Nasams і Patriot.

