Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Несколько стран Европы не захотели делиться с Украиной ракетами к Patriot, - WP

20:45 11.05.2026 Пн
2 мин
Почему союзники опасаются делиться своими запасами PAC-3 с Украиной?
aimg Мария Науменко
Фото: зенитно-ракетный комплекс Patriot (Getty Images)

Европейские союзники Украины не спешат передавать Киеву собственные запасы ракет для систем Patriot из-за опасений, что это может ослабить их противовоздушную оборону.

По данным издания, Украина почти полностью исчерпала запасы перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, за исключением нескольких единиц, которые распределены по всей стране.

Как сообщили собеседники WP, ранее в этом году администрация президента США Дональда Трампа обращалась к нескольким европейским государствам с просьбой передать Украине дополнительные ракеты Patriot. Однако часть стран отказалась из-за рисков для собственной обороноспособности.

При этом источники издания отметили, что оборудование, которое поступает Украине в рамках программы PURL, не полностью соответствует самым современным потребностям Киева.

Министр обороны Михаил Федоров в апреле заявлял, что новое финансирование в рамках PURL является "чрезвычайно важным" для закупки ракет-перехватчиков.

"Пожалуйста, также проверьте свои запасы. Нам нужно больше PAC-2 и PAC-3, чтобы сформировать запас на зиму", - призвал Федоров.

В НАТО сообщили, что именно в рамках PURL Украина получила большинство ракет для Patriot, включая PAC-3, а также боеприпасы для других систем ПВО.

В то же время представитель Пентагона подтвердил, что союзники неоднократно обращались в Минобороны США с просьбой гарантировать, что вооружение в рамках PURL не будет перенаправлено на американские военные операции на Ближнем Востоке.

"Мы, по сути, проверили все возможные варианты и смогли подтвердить Конгрессу, что мы очень, очень строго придерживаемся границ закона, который предоставляет свободу действий для пополнения запасов, отправляемых в Украину", - заявил представитель Пентагона.

Ранее Financial Times сообщало, что США предупредили союзников в Европе о возможных задержках поставок оружия из-за сокращения американских запасов после войны с Ираном. Предупреждение получили, в частности, Великобритания, Польша, Литва и Эстония.

По данным издания, задержки могут коснуться боеприпасов для HIMARS, Nasams и Patriot.

