В декабре украинцы будут отдыхать девять дней

В декабре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих дня. Выходных дней в декабре будет девять.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным днем будет Рождество Христово - пятница, 25 декабря.

В декабре отмечаются такие праздники:

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры Украины,

3 декабря - Международный день инвалидов,

4 декабря - Международный день банков,

5 декабря - Международный день добровольцев,

6 декабря - День Вооруженных сил Украины,

7 декабря - Международный день гражданской авиации,

8 декабря - Международный день художника,

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией,

10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола,

11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго,

12 декабря - Международный день нейтралитета, День Сухопутных войск Украины,

13 декабря - День благотворительности в Украине,

14 декабря - Международный день обезьян, День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,

15 декабря - Международный день чая, День работников суда Украины,

17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины,

18 декабря - Международный день мигранта,

19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным,

20 декабря - Международный день солидарности людей,

22 декабря - День энергетика, Международный день бардовской песни, День работников дипломатической службы Украины,

24 декабря - Сочельник

25 декабря - Рождество,

26 декабря - День подарков,

28 декабря - Международный день кино.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.