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В декабре украинцы будут отдыхать девять дней

Автор: Александр Белоус

Один выходной добавится на Рождество

В декабре 2020 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 22 рабочих дня. Выходных дней в декабре будет девять.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходным днем будет Рождество Христово - пятница, 25 декабря.

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В декабре отмечаются такие праздники:

  • 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры Украины,
  • 3 декабря - Международный день инвалидов,
  • 4 декабря - Международный день банков,
  • 5 декабря - Международный день добровольцев,
  • 6 декабря - День Вооруженных сил Украины,
  • 7 декабря - Международный день гражданской авиации,
  • 8 декабря - Международный день художника,
  • 9 декабря - Международный день памяти жертв преступления геноцида, Международный день борьбы с коррупцией,
  • 10 декабря - День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола,
  • 11 декабря - Ханука, Международный день гор, Международный день танго,
  • 12 декабря - Международный день нейтралитета, День Сухопутных войск Украины,
  • 13 декабря - День благотворительности в Украине,
  • 14 декабря - Международный день обезьян, День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС,
  • 15 декабря - Международный день чая, День работников суда Украины,
  • 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы Украины,
  • 18 декабря - Международный день мигранта,
  • 19 декабря - День святого Николая, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным,
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей,
  • 22 декабря - День энергетика, Международный день бардовской песни, День работников дипломатической службы Украины,
  • 24 декабря - Сочельник
  • 25 декабря - Рождество,
  • 26 декабря - День подарков,
  • 28 декабря - Международный день кино.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев остаются Рождество Христово, Пасха и Новый год.

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