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У грудні українці відпочиватимуть дев'ять днів

Автор: Олександр Білоус

Один вихідний додасться на Різдво

У грудні 2020 року для працівників з п'ятиденним робочим тижнем буде 22 робочих дні. Вихідних днів у грудні буде дев'ять.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.

Згідно з законом, вихідним днем буде Різдво Христове - п'ятниця, 25 грудня.

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У грудні відзначаються такі свята:

  • 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День працівників прокуратури України,
  • 3 грудня - Міжнародний день інвалідів,
  • 4 грудня - Міжнародний день банків,
  • 5 грудня - Міжнародний день добровольців,
  • 6 грудня - День Збройних сил України,
  • 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації,
  • 8 грудня - Міжнародний день художника,
  • 9 грудня - Міжнародний день пам'яті жертв злочину геноциду, Міжнародний день боротьби з корупцією,
  • 10 грудня - День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу,
  • 11 грудня - Ханука, Міжнародний день гір, Міжнародний день танго,
  • 12 грудня - Міжнародний день нейтралітету, День Сухопутних військ України,
  • 13 грудня - День благодійництва в Україні,
  • 14 грудня - Міжнародний день мавп, День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
  • 15 грудня - Міжнародний день чаю, День працівників суду України,
  • 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби України,
  • 18 грудня - Міжнародний день мігранта,
  • 19 грудня - День святого Миколая, День адвокатури України, Міжнародний день допомоги бідним,
  • 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей,
  • 22 грудня - День енергетика, Міжнародний день бардівської пісні, День працівників дипломатичної служби України,
  • 24 грудня - Святвечір
  • 25 грудня - Різдво,
  • 26 грудня - День подарунків,
  • 28 грудня - Міжнародний день кіно

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота та неділя).

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень і Новий рік.

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