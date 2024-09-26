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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дехто в США хоче змусити Україну віддати свої території Росії, - Гарріс

Фото: кандидат у президенти США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Пропозиції окремих американських політиків змусити Україну віддати окуповані Росією території в обмін на мир, є неприйнятними.

Про це заявила кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію у Білому домі.

Вона зазначила, що "жодні питання стосовно цієї війни не можуть вирішуватися без України".

Натомість, за словами політика, деякі люди у США намагаються примусити Україну віддати значні території та "є вимога, щоб Україна полишила свої безпекові зв'язки з іншими країнами".

"Ці пропозиції звучать подібно до пропозицій Путіна. Але це не пропозиції миру - це пропозиції капітуляції. Це є небезпечно та неприйнятно", - зазначила Гарріс.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський відвідує з офіційним візитом Сполучені Штати.

Під час візиту глава держави провів зустрічі з низкою лідерів країн, з конгресменами та лідерами громадської думки Америки, а також взяв участь у засіданнях Генасамблеї та Ради Безпеки ООН.

У четвер, 26 вересня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі, глава держави озвучив подробиці свого плану перемоги у війні з Росією.

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги на 7,9 млрд доларів і запровадили нові санкції проти РФ.

Також Білий дім оголосив про додаткову оборонну допомогу Україні на 375 млн доларів.

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Сполучені Штати АмерикиКамала Гарріс