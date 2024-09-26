Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать свои территории России, - Харрис

Она отметила, что "никакие вопросы касательно этой войны не могут решаться без Украины".

Однако, по словам политика, некоторые люди в США пытаются заставить Украину отдать значительные территории и "есть требование, чтобы Украина разорвала свои связи по безопасности с другими странами".

"Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира - это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", - отметила Харрис.