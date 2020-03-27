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Дефолт приведет к резкой девальвации гривны, - эксперты

Новости » Финансовый кризис 2020     27.03.2020 - 14:50
Дефолт приведет к резкой девальвации гривны, - эксперты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты сомневаются, что экономический кризис приведет к дефолту Украины

Дефолт в Украине приведет к резкой девальвации гривны, поскольку для страны будут закрыты внешние рынки займов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ".

По словам исполнительного директора CASE Украина Дмитрия Боярчука в этом году Украине осталось выплатить около 1,3 млрд долларов по коммерческим евробондам, и эта сумма будет выплачена, поскольку власти намерены увеличить дефицит госбюджета в связи с кризисом и пандемией коронавируса. Эксперт отмечает, что для увеличения дефицита не обойтись без внешних займов, которые станут невозможными при объявлении дефолта.

"Если вы объявляете дефолт, у вас, скорее всего, еще будет и дополнительный отток валюты. Фактически, объявляя дефолт, вы оставляете единственный шанс финансирования своих нужд - эмиссионный. И потому дефолт, как правило, сопровождается падением национальной валюты, ускорением инфляции и всеми последствиями, которые из этого следуют: потерей рабочих мест, снижением покупательной способности", - добавил Боярчук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что несмотря на экономический кризис и пандемию коронавируса, эксперты не видят причин для дефолта в Украине.

Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ
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