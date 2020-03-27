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Дефолт призведе до різкої девальвації гривні, - експерти

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 14:50
Дефолт призведе до різкої девальвації гривні, - експерти
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти сумніваються, що економічна криза призведе до дефолту України

Дефолт в Україні призведе до різкої девальвації гривні, оскільки для країни будуть закриті зовнішні ринки позик. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Криза довіри: чим небезпечні для України дефолт і розрив з МВФ".

За словами виконавчого директора CASE Україна Дмитра Боярчука цього року Україні залишилося виплатити близько 1,3 млрд доларів за комерційним євробондами, і ця сума буде виплачена, оскільки влада має намір збільшити дефіцит держбюджету у зв'язку з кризою і пандемією коронавірусу. Експерт зазначає, що для збільшення дефіциту не обійтися без зовнішніх позик, які стануть неможливими при оголошенні дефолту.

"Якщо ви оголошуєте дефолт, у вас, швидше за все, ще буде і додатковий відтік валюти. Фактично, оголошуючи дефолт, ви залишаєте єдиний шанс фінансування своїх потреб - емісійний. І тому дефолт, як правило, супроводжується падінням національної валюти, прискоренням інфляції і всіма наслідками, які з цього випливають: втратою робочих місць, зниженням купівельної спроможності", - додав Боярчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що незважаючи на економічну кризу і пандемію коронавірусу, експерти не бачать причин для дефолту в Україні.

Криза довіри: чим небезпечні для України дефолт і розрив з МВФ
Новини України дефолтдевальвацияГривнякризис
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