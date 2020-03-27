Украине хватит резервов для выплаты долгов и предотвращения дефолта, - эксперты

Фото: Олег Устенко (УНИАН)

Эксперты не видят оснований для дефолта при наличии 24 млрд долларов резервов

Несмотря на экономический кризис и пандемию коронавируса, эксперты не видят причин для дефолта в Украине. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кризис доверия: чем опасны для Украины дефолт и разрыв с МВФ".

Как рассказал РБК-Украина член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера и советник президента Олег Устенко, на сегодня резервы НБУ превышают 24 млрд долларов, а в ближайшее время ожидается поступление еще около 2 млрд долларов, полученных от российского "Газпрома".

"Для меня кажется странным при наличии резервов 24 млрд долларов (а будет 26 млрд долларов) говорить о дефолте на фоне того, что предстоящие внешние выплаты до конца года составляют около 30% золотовалютных резервов", - отметил Устенко.

Он также подчеркивает, что для того, чтобы развеять слухи о дефолте, не обходимо подписать новую кредитную программу с МВФ. На сегодня речь идет о двух программах - программе расширенного финансирования (EFF) и программе помощи странам, которые борются с коронавирусом.

Кроме того, Устенко считает, что размер программы EFF может составить как минимум 7 млрд долларов (изначально Украина договорилась о 5,5 млрд). А программа для борьбы с последствиями коронавируса, по его мнению, может быть увеличена с изначально ожидаемых 1,5 млрд долларов до 2,5 млрд.

"Есть понимание того, что первоначальный транш может быть достаточно весомым, скажем, в пределах как минимум 2 млрд долларов по программе расширенного финансирования и около 0,5 млрд долларов по второй программе", - говорит Олег Устенко.

Напомним, ранее заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что возможный отказ Киева платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям.