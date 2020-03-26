В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте

Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Украина имеет все возможности для того, чтобы выполнять необходимые платежи

В Национальном банке не видят причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, Национальный банк имеет высокий запас прочности, а на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.

"Есть все возможности выполнять необходимые платежи", - сказал он

По его словам, экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. По его словам, банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может преподнести неприятных "сюрпризов" экономике.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что "Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии".