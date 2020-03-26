ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 17:58
В НБУ не видят причин для разговоров о дефолте
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

Украина имеет все возможности для того, чтобы выполнять необходимые платежи

В Национальном банке не видят причин для разговоров о дефолте или прекращении выполнения обязательств Украины по внешнему долгу. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, Национальный банк имеет высокий запас прочности, а на сегодняшний день международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.

"Есть все возможности выполнять необходимые платежи", - сказал он

По его словам, экономика значительно лучше подготовлена к вызовам, чем когда-либо в прошлые годы. По его словам, банковская система, которая ранее становилась катализатором кризисных явлений, сегодня очищена и хорошо капитализирована, поэтому не может преподнести неприятных "сюрпризов" экономике.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что "Украина к потенциальному кризису подходит более подготовлена, чем в 2008 году. У нас и значительные резервы, и высокая ликвидность банков, и все макроэкономические параметры значительно в лучшем состоянии".

НБУ согласовал кандидатуры 4 членов набсовета Ощадбанка и отказал одному Кредитные каникулы - это не списание долгов, - НБУ
Новости Украины Национальный банк Украиныдефолт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь