UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла, - "Укренерго"

Фото: дефіциту електроенергії немає, але в Одесі діють відключення світла (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі і наразі не прогнозується. Проте в Одесі діють відключення світла за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Споживання зменшилося порівняно із суботою.

Ліміти споживання до областей не доводились у зв'язку з відсутністю дефіциту. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

До того ж, вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, проте у місті все ще діють відключення за графіком.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що в Україні більше не вимикатимуть світло, якщо не буде нових ударів по об'єктах енергетики.

Він також розповів, чи буде Україна відновлювати експорт електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяУкренерго