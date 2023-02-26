Дефицита электроэнергии нет, но в Одессе действуют отключения света, - "Укрэнерго"

Потребление уменьшилось по сравнению с субботой.

Лимиты потребления в области не приводились в связи с отсутствием дефицита. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

К тому же, вчера энергетикам удалось снизить объем сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе, однако в городе все еще действуют отключения по графику.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Украине больше не будут выключать свет, если не будет новых ударов по объектам энергетики.

Он также рассказал, будет ли Украина возобновлять экспорт электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.