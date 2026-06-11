Виробник Patriot зробив тривожну заяву щодо постачання ракет

Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив віце-президент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу Lockheed Martin Брайан Данн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За його словами, компанія активно працює над збільшенням випуску ракет PAC-3. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном.

Водночас під час спілкування з журналістами на Берлінському авіасалоні ILA Данн заявив, що ситуація викликає занепокоєння серед союзників США, зокрема Німеччини, Японії, Польщі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які використовують системи Patriot.

Водночас він додав, що нові виробничі потужності "очевидно, дозволять задовольнити потреби багатьох користувачів у стисліші терміни", однак остаточний розподіл ракет залежить не від компанії.

"Очевидно, зараз лунає багато заяв від Пентагону щодо того, як вони планують змінювати черговість, реорганізовувати те, хто першим отримає ракети. Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете впріоритетному списку. Ми нічого з цього не контролюємо", - зазначив Данн.

При цьому керівниця ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі заявила, що під час зустрічей із представниками іноземних урядів дедалі частіше стикається зі скептичним ставленням до американських оборонних підрядників.

"Їх обурює те, що іноді трапляються затримки та відсутність необхідної продукції, а часом виникає невдоволення урядом. Я розумію це розчарування", - сказала вона.