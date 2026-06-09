Нищить "Шахеди" та ракети: у ЗСУ розповіли про ефективність комплексу ППО Skynex
Українські військові за допомогою комплексу ППО Skynex за ніч ліквідували більше десятка ударних безпілотників типу "Шахед" та крилату ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ.
"Андрій – командир зенітної артилерійської батареї повітряного командування "Захід". Нині виконує бойові завдання на зенітному артилерійському комплексі Skynex. На рахунку батареї — дві знищені крилаті ракети та близько 35 ворожих БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні Повітряного командування "Захід".
Повідомляється, що його розрахунку вдалось за один протиповітряний бій знищити 12 ворожих повітряних цілей: одну крилату ракету та 11 БпЛА типу Shahed.
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ППО Skynex в Україні
Skynex – це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.
Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину.
За оцінками експертів, Skynex, як і передані Німеччиною Україні комплекси IRIS-T, є достатньо точними засобами ППО. Разом з тим Skynex приписують фінансову перевагу у порівнянні з іншими системами. Наприклад, збиття літака цією системою коштує близько 4 тисяч євро. У той час як ціна за збиту ракету для IRIS-T становить від 300 тисяч до 500 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини разом з іншими озброєннями, що увійшло до оголошеного нового пакету допомоги.