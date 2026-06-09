Нищить "Шахеди" та ракети: у ЗСУ розповіли про ефективність комплексу ППО Skynex

Українські військові за допомогою комплексу ППО Skynex за ніч ліквідували більше десятка ударних безпілотників типу "Шахед" та крилату ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ.

"Андрій – командир зенітної артилерійської батареї повітряного командування "Захід". Нині виконує бойові завдання на зенітному артилерійському комплексі Skynex. На рахунку батареї — дві знищені крилаті ракети та близько 35 ворожих БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні Повітряного командування "Захід".

Повідомляється, що його розрахунку вдалось за один протиповітряний бій знищити 12 ворожих повітряних цілей: одну крилату ракету та 11 БпЛА типу Shahed.

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ППО Skynex в Україні

Skynex – це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall. Ця система ППО є доволі новою, оскільки була представлена у листопаді 2021 року.

Skynex належить до систем протиповітряної оборони малого радіуса дії на кшталт німецьких зенітних самохідних установок Gepard. Основним її озброєнням є 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину.