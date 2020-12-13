Из-за дефицита на фоне Brexit: в Британии призвали магазины запастись продуктами

Совет министров Великобритании рекомендует магазинам сделать запасы продуктов. Власти опасаются дефицита в случае выхода страны из Европейского союза без торгового соглашения.

Об этом сообщает издание "The Times".

Указано, что производителей предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца.

Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит наблюдавшийся в первые месяцы пандемии коронавируса.

Кроме того, власти советуют поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.

Financial Times обращает внимание, что, по словам главы британского ретейлера Tesco Джона Аллана, в случае Brexit без сделки цены на продукты могут вырасти на 3-5%, а недостаток свежих продуктов - продлиться два месяца.

Исследование Лондонской школы экономики гласит, что цены на отдельные виды сыров могут вырасти на 55%, стоимость остальных молочных продуктов, а также мяса, поставляемых сейчас из ЕС, может увеличиться более чем на одну пятую часть.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что между страной и ЕС не будет подписано торговое соглашение.

Как писало РБК-Украина, 9 декабря многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьера Великобритании в Брюсселе завершилась безрезультатно.

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit прекращены.