Борис Джонсон допустил, что Великобритании не удастся заключить соглашение с ЕС

Фото: люди, которые выступали против Brexit (unsplash)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что между страной и Европейским союзом не будет подписано торговое соглашение. По его словам, между ЕС и Британией могут установиться отношения как между Австралией и Евросоюзом - без соглашения.

Об этом сообщает The Guardian.

Он провел трехчасовые переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой вон дер Ляйен и пришел к выводу, что есть большая вероятность того, что отношения Великобритании с ЕС будут такими же как у Австралии.

"Представьте, что есть братья-близнецы Великобритания и ЕС. И если ЕС захочет себе новую прическу, то Великобритания должна последовать примеру или получить наказание. Если ЕС захочет дорогую сумку, то нам нужно повторить это. Только в таком случае речь идет о тарифах", - заявил Джонсон.

Напомним, 9 декабря многочасовая встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Брюсселе завершилась безрезультатно. Стороны определили крайний срок для заключения договора об отношениях после Brexit. Председатель Еврокомиссии и британский премьер договорились не позднее 13 декабря определить, есть ли шансы заключить сделку.

Напомним, 19 ноября стало известно, что переговоры Британии и ЕС по Brexit прекращены.

Кроме того, министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживет самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%.